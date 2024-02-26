المقاولون العرب يستقبل عمدة مانشستر.. ومفاجأة لأول مرة داخل مصر

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أحمد جودة - القاهرة - شهد فرع نادي المقاولون العرب بالتجمع الخامس زيارة عمدة مدينة مانشستر في بريطانيا "ياسمين دار، والتي تتواجد في مصر للمرة الأولى.

المقاولون العرب يستقبل عمدة مانشستر

كان في استقبالهم علاء الهويدي، دكتور التأهيل البدني المقاولون العرب، ومحمد شعبان وتضمنت الزيارة شرح رؤية الاكاديمية لعمدة مانشستر واللقاء مع اللاعبين والتعرف عليهم والتقاط بعض الصور التذكارية.

وخلال الزيارة حدثت اتفاقية تفيد بإن هناك برنامج في الصيف من خلال شركه إعمار "uk"؛ التي يملكها دكتور عبد الله النعيمي، على أن يخرج 5 لاعبين من الاكاديمية للمعايشة داخل مانشستر سيتي لمدة شهر، وهذا لأول مرة يحدث هذا داخل مصر.

وقامت إدارة الفرع باصطحاب عمدة مانشستر في جولة تفقدية في الأماكن المخصصة للاعبين، وعبرت عن اعتزازها بهذه الزيارة، كما أنها تفاعلت مع اللاعبين بشكل كبير وقامت بإلقاء بعض الكلمات التشجيعية لهم.