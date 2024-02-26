تشكيل روما المتوقع أمام تورينو في الدوري الإيطالي 2024.. لوكاكو يقود خط الهجوم

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أحمد جودة - القاهرة - استقر دانييلي دي روسي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة تورينو، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي 2024.

موعد مباراة روما ضد تورينو



يلتقى فريق العاصمة الإيطالية مع ضيفه تورينو، مساء، غدًا، الإثنين الموافق 26 فبراير 2024 على ملعب "الأولمبيكو" معقل روما، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الكالتشيو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتقويت فلسطين والقاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل روما المتوقع أمام تورينو

سفيلار في حراسة المرمى

الدفاع: كارسدورب - كريستانتي - بيليجريني - يورينتي

خط الوسط: باريديس- مانشيني - سبينازولا

الهجوم: لوكاكو - ستيفان شعراوي - ديبالا

ويحتل روما المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 41 نقطة، بينما يأتي تورينو في المرتبة العاشرة برصيد 36 نقطة.