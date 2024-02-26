أحمد جودة - القاهرة - لا تفوت قمة الكرة المصرية.. جميع القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك 2024 بأعلى جودة بتاريخ 13 مارس

ازدادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة الماضية من قبل الكثير من مشجعي كرة القدم المصرية والعربية عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك حيث تعتبر مباراة الاهلي والزمالك من المباريات القوية والمثيرة والتي ينتظرها جميع الجماهير العربية والافريقية، ويلتقي النادي الأهلي المصري بنظيره نادي الزمالك المصري في مباراة نهائي كأس مصر يوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2024، ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر الكثير من القنوات الرياضية المصرية والتي نكشف عنها خلال السطور التالية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك



تشاهدون مباراة الاهلي والزمالك القادمة في نهائي كأس مصر عبر شاشة قنوات اون تايم سبورت الرياضية والتي ستقوم بنقل حصري لكافة أحداث وكواليس المباراة واستعدادات الفريقين للمباراة، ومن المتوقع أن تقام مباراة نهائي كأس مصر في المملكة العربية السعودية على ملعب الأول بارك في الرياض، ولم يتم التصريح حتى الآن عن القنوات السعودية الناقلة للمباراة، وخلال الأيام القليلة القادمة سيعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن توقيت انطلاق صافرة المباراة وكذلك جميع القنوات الحصرية الناقلة للمباراة.

توقيت مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر



يلتقي النادي الأهلي بنظرية نادي الزمالك بعد غياب لمدة طويلة عن مباريات الديربي المصري، حيث تعشق جميع الجماهير المصرية كواليس مباراة الأهلي والزمالك أكثر الأندية المصرية شعبية في مصر والوطن العربي، وبعد الكثير من التأجيلات لموعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر تم تحديد يوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2024 لمباراة نهائي كأس مصر.