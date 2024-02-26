إنريكي يفاجئ مبابي بتصريحات مثيرة بعد استبداله في مباراة رين

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أحمد جودة - القاهرة - أدلى المدير الفني لباريس سان جيرمان، لويس إنريكي، بتصريحات مثيرة حول النجم كيليان مبابي بعد مباراة الفريق اليوم ضد رين في الدوري الفرنسي.

تصريحات إنريكي

خلال لقاء الفريقين في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله، تم استبدال مبابي في الدقيقة 65 من المباراة، وذلك بالرغم من تأخر باريس سان جيرمان في تلك الفترة.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "rmcsport" الفرنسية، قال إنريكي: "رحيل مبابي قد يحدث في وقت مبكر أو لاحق، يجب علينا جميعًا التعود على هذه الفكرة، سواء كان ذلك قريبًا أم بعيدًا".

وأضاف: "سأتخذ قرارًا بشأن مشاركة مبابي في المباريات استنادًا إلى ما أراه مناسبًا، هذا هو الأمر الذي يتخذه جميع المدربين مع لاعبيهم".

وأكمل: "أسعى إلى تعزيز قدرتنا التنافسية قدر الإمكان في الموسم المقبل، وأرغب في أن يشعر كل لاعب أساسي في فريق باريس سان جيرمان بأن لديه فرصة رائعة للمشاركة، هذا هو ما أسعى إليه خلال الموسم الحالي وأيضًا في الموسم المقبل".