نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد دياب يكشف موعد نهاية الدوري المصري 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أحمد دياب، عن موعد انتهاء الدوري المصري، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن ينتهي منتصف أغسطس.

في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس"، أكد دياب أنه خلال اجتماع بين الرابطة والجهاز الفني لمنتخب مصر، تم الإعلان عن الدعم الكامل لكل ما تم الاتفاق عليه، مشيرًا إلى أنه يتعين ضبط بعض الأمور وتنسيقها، خاصة مع وجود تحديات كبيرة في تنظيم المواعيد بسبب التوقفات الطويلة.

وأكد أنه لا توجد أي تضاربات بين جدول المباريات وطلبات الجهاز الفني، مؤكدًا أن طلباتهم معقولة وتتطلب فقط التنسيق، مشيرًا إلى أن الدوري لن يمتد إلى شهر أكتوبر أو نوفمبر بعد عدم تحديد مواعيد الجولات الأخيرة، وأن من المتوقع أن ينتهي في منتصف أغسطس على أبعد تقدير.

وأضاف أنهم يعملون جاهدين من أجل مصلحة كرة القدم المصرية ويسعون لتجنب أي إزعاج للجماهير.