نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة خطيرة تضرب حكمة الراية في مباراة ريال بتيس وأتليتك بلباو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضربت الإصابة حكمة الراية غوادالوبي بوراس، والتي تواجدت ضمن طاقم حكام مباراة ريال بتيس وأتليتك بلباو.

واصطدمت الحكمة بإحدى كاميرات النقل التلفزيوني في ملعب المباراة، في الدقائق الأولى إصابة كبيرة في الوجه وتنقل إلى المستشفى، بعد علاج وتلقي الإسعافات الأولية من جانب الجهاز الطبي لريال بتيس.

وجه دامي وتحية جماهيرية

وظهرت الحكمة بوجه دامي عقب الاصطدام القوي بالكاميرا، لتتلقى تحية جماهيرية كبيرة من جانب الحاضرين أثناء مغادرتها.

واستبدلت الحكمة بالحكم الرابع، هولغويراس كاستيلانوس الذي تولى مسئولية المباراة بشكل طبيعي.

واستطاع ريال بيتيس الفوز بنتيجة 3-1 عن طريق "إزيكييل آبيلا في الدقيقة 13 ويوري بيريتشيتش بالخطأ في مرمى بيلباو في الدقيقة 38 وجوني كاردوسو في الدقيقة 67.

بينما سجل الضيوف هدفهم الوحيد عن طريق جوركا جوروزيتا في الدقيقة 45.