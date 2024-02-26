نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موقف زيزو من المشاركة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لنادي الزمالك، عن آخر تطورات إصابة الثنائي أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو، وموقف الأخير من المشاركة في مباراة الفريق ضد الأهلي في نهائي كأس مصر.

موقف زيزو من المشاركة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر

تعرض أحمد سيد زيزو لتواء في الكاحل خلال مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في بطولة الكونفدرالية.

في الوقت الذي يستعد فيه الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر في الثامن من مارس المقبل، أكد الدكتور أسامة في تصريحات تلفزيونية على قناة "أون تايم سبورتس" أن زيزو سيكون حاضرًا في هذه المباراة الهامة.

وأضاف: "أحمد فتوح يتمتع بحالة جيدة، وقد انتهينا من برنامجه التأهيلي".

وأشار الدكتور أسامة إلى أن إصابة العضلة الخلفية قد تكون خادعة، وتم التوافق مع اللاعب والجهاز الفني على عدم المخاطرة بمشاركته في مباراة أبو سليم، مع فرضية مشاركته في المباريات المقبلة.