نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يسقط في فخ التعادل أمام أتالانتا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي إي سي ميلان في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره فريق أتالانتا في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت عند تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

أحداث مباراة ميلان ضد أتالانتا في الدوري الإيطالي

سيطر لاعبو ميلان على مجريات الشوط الأول من المباراة وشكلوا عدد هائل من الهجمات الخطيرة على مرمى أتالانتا.



وتمكن رفائيل لياو هدف التقدم لصالح الروسونيري في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من ثيو هيرنانديز.

وحصل لاعبو أتالانتا على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية والأربعين من عمر الشوط الأول من المباراة تولى تيون كووبميينيرز مهمة تسجيلها بنجاح.

حاول أصحاب الأرض مضاعفة النتيجة فيمت تبقى من دقائق في شوط المباراة الثاني، لكن لم يتمكنوا لتنتهي بذلك أحداث اللقاء.