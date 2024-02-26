نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يحقق فوزا صعبا أمام إشبيلية في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد فوزا مهما وصعبا بهدف نظيف على نظيره فريق إشبيلية في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد سنتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني.

أحداث الشوط الأول لمباراة ريال مدريد وإشبيلية

بدأت أحداث مباراة ريال مدريد وإشبيلية برتم هادئ نسبيا وسجل لوكاس فاسكيز هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 10 ولكن الغى للتسلل وحاول تسجيل هدف مرة أخرى وكذلك إشبيلية ولكن انتهى الشوط الأول 0/0.

أحداث الشوط الثاني لمباراة ريال مدريد وإشبيلية

وبدأ الشوط الثاني من مباراة ريال مدريد وإشبيلية برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وتعددت محاولات ريال مدريد وإشبيلية لتسجيل الهدف الأول ولكن تألق الحارسان والدفاع في التصدي لها بجدارة حتى سجل لوكا مودريتش الهدف الأول في الدقيقة 81 وحاول إشبيلية التعادل ولكن انتهت المباراة 1/0.

ترتيب ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

وبهذه النتيجة احتل الملكي المركز الأول بجدول ترتيب الليجا برصيد 65 نقطة بعد تحقيق 20 فوز و5 تعادلات وخسر مباراة بينما يأتي نظيره إشبيلية في المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة حيث فاز خلال 5 مباريات وتعادل بتسعة وهزم باثنا عشر لقاء.