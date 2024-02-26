نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد فوزا مهما وصعبا بهدف نظيف على نظيره فريق إشبيلية في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد سنتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني.

هدف ريال مدريد أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

سجل لوكا مودريتش الهدف الأول والوحيد للريال في الدقيقة 81 وانتهت المباراة 1/0.

ترتيب ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

وبهذه النتيجة احتل الملكي المركز الأول بجدول ترتيب الليجا برصيد 65 نقطة بعد تحقيق 20 فوز و5 تعادلات وخسر مباراة بينما يأتي نظيره إشبيلية في المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة حيث فاز خلال 5 مباريات وتعادل بتسعة وهزم باثنا عشر لقاء.