فان دايك بعد تحقيق لقب كاراباو: أشعر بالفخر لكوني جزء من كتيبة الريدز

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب فيرجيل فان دايك نجم ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بكونه ضمن كتيبة الريدز، وذلك بعد التتويج بلقبه الأول كقائد للفريق، بعد الفوز على تشيلسي بهدف عن طريقه، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال فان دايك في تصريحات نشرها موقع ليفربول الرسمي: " أشعر بالفخر بتحقيق هذا اللقب لأنه يعني لي الكثير، جميع اللاعبين الصغار كانوا في أرضية الملعب".

وتابع: "هذه المباراة كانت صعبة لكلا الفريقين، لقد أتيحت لهم الفرص وكذلك لنا، الأمر كان مذهلًا، والحصول على أول كأس كقائد لفريق ليفربول كان من أجل المشجعين".

وأكمل: "يجب علينا أن نستمتع باللحظات الجيدة، نحن محظوظون جدًا، كنا من الممكن أن نخسر اليوم، لكن هذا لم يحدث، لحسن الحظ".

واختتم: "حققنا الهدف، رغم المشاكل والظروف التي تعرضنا لها قبل وأثناء المباراة، فخور بشكل كبير باللاعبين الشباب، لقد أدوا دورهم على أكمل وجه".