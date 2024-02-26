نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يتواصل مع ناديه لتأجيل مباراة الأهلي مجددًا، وأن المباراة حتى الآن في موعدها 15 مارس المقبل.

وتابع إسماعيل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90" على قناة النهار: "نرغب في إقامة المباراة في موعدها، بسبب الارتباط ببرنامج تدريبي وتقليل المباريات".

وأضاف محمد إسماعيل: "كان هناك عرض من سوتشي الروسي لضم محمد حمدي ظهير أيسر الفريق على سبيل الإعارة، ولكن تم رفض العرض بسبب المطالبات المادية لم يتم الموافقة عليها من جانب النادي الروسي".

وقال: "أول الشروط كانت هي نسبة مشاركة محددة للاعب حتى يتم ضمان تسويقه بشكل جيد ونسبة إعادة اللعب، كنا نرغب في أن يشارك في 40% من المباريات المتبقية للنادي حتى نهاية الموسم على الأقل".

واختتم: "زياد كمال لم يعاني من أي إصابة مزمنة كما ادعى البعض، وإصاباته معدلها طبيعية مثل أي لاعب، والزمالك كسب لاعب جيد وسوف يستفاد منه".