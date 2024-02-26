نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بصدارة الليجا وتشتد المنافسة بينه وبين برشلونة وجيرونا على اللقب الغالي ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات الأحد الموافق 25/2/2024. ترتيب الدوري الإسباني 1- ريال مدريد 65 نقطة

2- برشلونة 57 نقطة

3- برشلونة 56 نقطة

4- اتلتيكو مدريد 52 نقطة

5- اتلتيك بيلباو 49 نقطة

6- ريال بيتيس 42 نقطة

7- ريال سوسيداد 40 نقطة

8- لاس بالماس 36 نقطة

9- فالنسيا 36 نقطة

10- خيتافي 34 نقطة

11- اوساسونا 33 نقطة

12- الافيس 29 نقطة

13- فياريال 23 نقطة

14- رايو فاليكانو 25 نقطة

15- إشبيلية 24 نقطة

16- ريال مايوركا 24 نقطة

17- سيلتا فيجو 21 نقطة

18- قادش 18 نقطة

19- غرناطة 14 نقطة

20- الميريا 9 نقاط هدافي الدوري الإسباني 1- بيلينجهام 16 هدف

2- مايورال 15 هدف

3- دوفبيك 14 هدف

4- بوديمير 13 هدف

5- موراتا 13 هدف القنوات الناقلة لمباريات الدوري تردد قناة bein sports 3 القمر: سهيل التردد: 11547 الاستقطاب: عمودي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3.