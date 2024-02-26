كلوب بعد التتويج بكأس الرابطة الإنجليزية: هذه أكثر بطولة مميزة فزت بها في حياتي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول، على أن تتويجه بلقب كأس الرابطة الإنجليزية، أكثر بطولة مميزة في خلال مسيرته، وأن الحكم لم يكن على مستوى المباراة الجنونية.

وحقق ليفربول الفوز على تشيلسي مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب ويمبلي، وتوج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال يورجن كلوب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "فخور جدًا لأنني جزءًا من تلك الليلة الجنونية، هذه اكثر بطولة مميزة فزت بها في حياتي".

وتابع: "الأكثر جنونًا من ذلك هو أننا نستحق التتويج باللقب، ما حدث أمر استثنائي جدًا ولا يصدق، وليس لأنه قد يكون آخر نهائي ألعبه في ملعب ويمبلي، بل بسبب مساهمة الجميع بتحقيق الانتصار".

وأردف: "كان هناك فريقان يصارعان بشدة،من أجل حصد اللقب والحكم لم يكن على مستوى المباراة، لم يحتسب حتى خطأ في كرة جرافنبيرخ وكايسيدو، كان هذا الموقف واضحًا بالنسبة لي، الكرة بها كل ما تحتاجه للحصول على البطاقة".

وأكمل: "لن يتأزم نادي ليفربول برحيلي، ولكن المشكلة الحقيقية لو رحل المشجعين فقط، لكن في حال استمرارهم، سيكون ليفربول بخير".

وتطرق بحديثه إلى كثرة الإصابات قبل مواجهة ساوثهامبتون: "ليس لدينا فريق الآن ليوم الأربعاء، ربما يمكن للرجال الذين شاركوا اليوم اللعب مرة أخرى، والباقي سيحصل على العلاج يوم الإثنين، ضد ساوثهامبتون، سيكون هناك فريق يرتدي قمصان ليفربول".

واختتم: "أريد أن أقول أنني أحب هذا البلد كثيرًا، لكن الجدول الزمني غير مخصص للفوز بالكثير من البطولات، لكننا نقاتل من أجل ذلك، ثم نرى ما سيحدث غدًا".