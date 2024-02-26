الرياضة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات الأحد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يتصدر جود بيلينجهام نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال ترتيب الهدافين وتشتد المنافسة بينه وبين مايورال على لقب الهداف ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات الأحد الموافق 25/2/2024.

ترتيب الدوري الإسباني

1- ريال مدريد 65 نقطة
2- برشلونة 57 نقطة
3- برشلونة 56 نقطة
4- اتلتيكو مدريد 52 نقطة
5- اتلتيك بيلباو 49 نقطة
6- ريال بيتيس 42 نقطة
7- ريال سوسيداد 40 نقطة
8- لاس بالماس 36 نقطة
9- فالنسيا 36 نقطة
10- خيتافي 34 نقطة
11- اوساسونا 33 نقطة
12- الافيس 29 نقطة
13- فياريال 23 نقطة
14- رايو فاليكانو 25 نقطة
15- إشبيلية 24 نقطة
16- ريال مايوركا 24 نقطة
17- سيلتا فيجو 21 نقطة
18- قادش 18 نقطة
19- غرناطة 14 نقطة
20- الميريا 9 نقاط

هدافي الدوري الإسباني

1- بيلينجهام 16 هدف
2- مايورال 15 هدف
3- دوفبيك 14 هدف
4- بوديمير 13 هدف
5- موراتا 13 هدف

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تردد قناة bein sports 3

القمر: سهيل

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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