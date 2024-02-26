نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإصابات تلاحق حكام الدوري الاسباني.. استبدال حكم مباراة ريال مدريد واشبيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

مازال شبح الإصابات مستمرا في ملاحقة حكام الدوري الاسباني، وتحديدا في مواجهة ريال مدريد واشبيلية.

وأصيب حكم اللقاء اسيدرو دياز، مع حلول الدقيقة 61 من عمر اللقاء ليكمل الحكم الرابع اللقاء بدلا من منه.

وكان الفريقين قد انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، مع هدف ملغى لريال مدريد في الشوط الأول ليحقق فوزا صعبا بهدف نظيف.

ليست الاصابة الأولى

ولم يكن حكم اللقاء الحالي هو المصاب الوحيد، بل أصيبت حكمة الراية في مباراة ريال بتيس وأتليتك بلباو بعد الاصطدام في احدى كاميرات النقل التلفونية.



وخرجت الحكمة من اللقاء بعد الاصابة، بوجه دامي عقب الحادث، ووسط تحية كبيرة من الجماهير.