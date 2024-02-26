قذيفة مودريتش تحرق إشبيلية وتؤمن الصدارة للريال

قذيفة مودريتش تحرق إشبيلية وتؤمن الصدارة للريالقاد لوكا مودريتش، فريقه ريال مدريد، للانتصار 1-0 على ضيفه إشبيلية، خلال مواجهة الفريقين، مساء الأحد، في الجولة 26 من عمر الليجا.

وسجل اللاعب الكرواتي، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 65 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 24 نقطة في المركز 15.

بدأت المباراة بضغط من الضيوف، وكاد المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية، أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 7، حيث تلقى عرضية إيزاك روميرو داخل المنطقة، لكنه صوب أعلى مرمى الحارس لونين.

وسجل فاسكيز هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 9، لكن حكم المباراة ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو، بسبب خطأ من ناتشو على النصيري، في بداية الهجمة.

وصوب البرازيلي فينيسيوس جونيور كرة قوية على حدود منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 31.

وطالب لاعبو إشبيلية، بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 33، إثر التحام فاسكيز بقوة مع روميرو، لكن حكم المباراة رفض احتساب أي شيء.

وتألق الحارس نيلاند في التصدي لتسديدة قوية من فينيسيوس جونيور، وحولها إلى ركلة ركنية في الدقيقة 41.

ومع بداية الشوط الثاني، حرم القائم الأيسر، فيدي فالفيردي من تسجيل الهدف الأول، بعد تسديدة من داخل المنطقة، في الدقيقة 47.

وتألق لونين بتصدي خيالي لتسديدة مباغتة من روميرو داخل المنطقة في الدقيقة 51.

وانطلق رودريجو وراوغ الدفاع، قبل أن يسدد كرة على حدود منطقة الجزاء، لكنها مرت بملامسة القائم الأيسر في الدقيقة 54.

وتصدي نيلاند لتسديدة من فينيسيوس من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 68.

وشارك لوكا مودريتش كبديل في الدقيقة 75، ونجح في تسجيل الهدف الأول للميرنجي، بتسديدة صاروخية على حدود منطقة الجزاء، أسفل يسار الحارس نيلاند في الدقيقة 81.

وسيطر لاعبو ريال مدريد على اللعب، لكبح جماح الضيوف، حيث ضغط لاعبو إشبيلية بقوة من أجل إدراك التعادل في آخر 15 دقيقة، لكن دون جدوى، ليحصد الميرنجي النقاط الثلاث.

( كووورة)

