نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بالزمالك يُجيب.. هل اتفق الخطيب ولبيب لمساعدة كهربا ؟ (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

لا تزال أزمة غرامة محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المستحقة لصالح الزمالك حديث الشارع الرياضي في مصر.

الزمالك ينفي تقسيط غرامة كهربا

وتردت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية بشأن اتفاق محمود الخطيب رئيس الأهلي وحسين لبيب رئيس الزمالك بشأن تقسيط غرامة كهربا خلال الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي عرض على مسؤولي الزمالك حصول النادي الأبيض على مليون و200 ألف دولار في أول أبريل المقبل دفعة أولى ونفس القيمة المالية تُسدد مطلع أكتوبر المقبل من العام الجاري.

من جانبه كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ موقع دوت الخليج الرياضي حقيقة ما تم تداوله مؤخرا بشأن طلب الأهلي تقسيط غرامة كهربا.

وأوضح المصدر أن مجلس إدارة الزمالك لم يتلقى أية طلبات رسمية من الأهلي بشأن تقسيط غرامة محمود عبد المنعم كهربا خلال الفترة المقبلة.

وعلم موقع دوت الخليج الرياضي أن هناك أحد أعضاء مجلس إدارة الأهلي عرض على أحد مسؤولي القلعة البيضاء إمكانية تقسيط غرامة محمد عبد المنعم كهربا على قسطين.

وفي السياق أكد المصدر أن حسين لبيب رئيس الزمالك أغلق تمامًا الباب أمام تقسيط غرامة محمد عبد المنعم كهربا مؤكدا أن غرامة لاعب الأهلي حق أصيل لنادي الزمالك.

وأتم المصدر مشيرا إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك كلف سامي بوصرار المحامي التونسي لرفع دعوى قضائية أمام محكمة كاس للمطالبة بحصول النادي الأبيض على غرامة كهربا بالفوائد بالدولار.