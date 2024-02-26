نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المصري والمقاولون العرب والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب اليوم الأثنين بالجولة الرابعة عشر من ضمن منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة المصري ضد المقاولون العرب

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأثنين على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب من منافسات دوري نايل.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد المقاولون العرب

تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

أحمد جمال حكمًا لمباراة المقاولون العرب والمصري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق المقاولون العرب من الدوري ويضم الطاقم كل من أحمد جمال حكمًا للساحة ومعه كل من محمد فاروق وأحمد شعبان كمساعدين، بالإضافة إلى محمد يوسف حكمًا رابعًا، فيما يتولى محمود بسيوني مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله سمير جمال.

التشكيل المتوقع للمصري ضد المقاولون

استقر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن تشكيلته المختارة لمباراته بالجولة الرابعة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق المقاولون العرب والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الأثنين على ستاد الجيش ببرج العرب.

وجاء التشكيل المتوقع كل من: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، أحمد أيمن منصور ، حسين السيد لخط الدفاع، محمود حمادة، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ليستويل امانكونا، سمير فكري، عمرو سعداوي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي.