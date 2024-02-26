أبو تريكة يوجه نصيحة لنجم ليفربول محمد صلاح بعد غيابه عن مواجهة تشيلسي

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أحمد جودة - القاهرة -

وجه نجم الأهلي السابق، محمد أبو تريكة، نصيحة إلى المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد غيابه عن مباراة فريقه ضد تشيلسي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

والتقى ليفربول بنظيره تشيلسي في نهائي كأس كاراباو، على ملعب "ويمبلي" حيث فاز ليفربول بهدف دون رد، وتوج الريدز باللقب.

وغاب محمد صلاح عن المواجهة بعدما تجدد شعوره بالإصابة، والتي اضطرته للغياب عن مواجهة لوتون تاون يوم الأربعاء الماضي في إطار منافسات الدوري الإنجليزي.

وشارك محمد صلاح في مواجهة برينتفورد، الاسبوع الماضي، في الدوري الإنجليزي، ولكن شعر بتجدد الإصابة مرة أخرى.

وقال أبو تريكة في تصريحات خلال الاستوديو التحليلي لشبكة "بي إن سبورتس" القطرية: "محمد صلاح لا يمتلك الخبرة على صعيد الإصابات لأنه لا يتعرض لذلك كثيرًا، ومن ثم يتعجل أحيانًا في العودة للملاعب".

وأضاف "الإصابات العضلية تحتاج إلى فترة راحة أطول وعدم التعجل في العودة، كما أن أسلوب لعب محمد صلاح يعتمد على (السبرنت)، ومن ثم يجب أن تكون في كامل لياقتك البدنية لتعود للملاعب".

واختتم: "نتمنى عودة محمد صلاح سريعًا لأنه من نجوم ليفربول والدوري الإنجليزي، على مستوى التسجيل والصناعة، أعتقد أن عودة صلاح مع باقي اللاعبين ستجعلنا نرى ليفربول بشكل مختلف عن فرقة الأطفال التي رأيناها اليوم، ورغم ذلك حصلوا على اللقب".