نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيف زاهر: كولر يفكر في تمديد عقد موديست بعد تألقه وشوبير على رادار منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي سيف زاهر مدة غياب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، عن الملاعب، بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع المارد الأحمر في مباراة ميدياما الغاني.



وأكد أنه سيغيب عن الملاعب لمدة شهر، وذلك بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة ميدياما الغاني في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيف زاهر، خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: " سيغيب ياسر إبراهيم عن الأهلي لمدة شهر بسبب تعرضه لشد الخلفية، بينما إصابة كريم نيدفيد في السمانة بسيطة وسيغيب إثرها من 4 أو 5 أيام من أجل العودة برفقة فريقه".

وتابع: "أصبح مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، على رادار منتخب مصر بقيادة حسام حسن، لضمه لمعسكر الفراعنة في الفترة القادمة بسبب تألقه في حراسة عرين المارد الأحمر في المباريات الأخيرة".

واختتم حديثه متطرقًا إلى كولر: "مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يفكر في تمديد عقد أنتوني موديست مهاجم الفريق، لمدة موسم آخر، بسبب قناعته الكاملة باللاعب، خاصة بعد تألقه في الفترة الأخيرة، وهناك اتجاه أن يتم تخفيض قيمة عقده حال الاتفاق على تمديد عقده لموسم أخر".