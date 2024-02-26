شكري الخطوي: أبارك للزمالك على الفوز.. وأتمنى السلامة لـ "زيزو"

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ شكري الخطوي، المدير الفني لفريق أبو سليم الليبي نادي الزمالك بعد الفوز في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ملعب عنابة بالجزائر، في إطار منافسات الجولة الـ 5 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2023-2024.

وحقق الزمالك فوزًا غاليا على نظيره أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية ضمن مباريات الجولة الخامسة.

وقال شكري الخطوي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي محمد عباس المذاع عبر فضائية "المحور": "كنا نعرف أن الزمالك فريق كبير بعد التواجد معه في دور المجموعات، والفريق المصري له تاريخ كبير والجميع داخل القارة يعلم ذلك".

وتابع: "قدمنا مباراة قوية أمام فريق محترم مثل الزمالك، ولم نكن نتمنى تلك البداية وحاولنا العودة بعد الهدف الثاني ولكن لم ننجح في ذلك".

وأكمل: "أبارك للزمالك على الفوز، والتأهل على رأس المجموعة ونحن نخوض المباريات بعيد عن ملعبنا وأرضنا ولكن الحمد لله على ما حققناه".

وأتم: "زيزو لاعب متميز وأتمنى أن تكون إصابته خفيفة ويعود في أقرب وقت، فهو لاعب يتمتع بأخلاق عالية".