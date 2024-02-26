فاروق جعفر: الزمالك سيحصل على لقب الكونفدرالية في هذه الحالة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض سيحصل على لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي، حال تركيز اللاعبين في مشوار البطولة.



وقال جعفر في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة الزمالك: "يجب أن يكون لدى لاعبي الزمالك هدف واحد وهو الفوز بلقب كأس الكونفدرالية من أجل مواصلة النتائج المميزة في البطولة".



وأضاف: "سيف جعفر سيكون إضافة قوية للزمالك خلال الفترة المقبلة وأتمنى له التوفيق مع الفريق".



وكان فريق الزمالك حقق فوزًا غاليا على نظيره أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يتصدر بهم المجموعة ويتأهل لدور الثمانية.