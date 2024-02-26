فاروق جعفر: عبد الله السعيد صفقة مميزة.. وأتمنى أن يكون هناك منافسة بين جميع اللاعبين

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أحمد جودة - القاهرة - أكد فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك الأسبق، على أنه يجب أن يتحد الجميع من أبناء النادي خلال الفترة المقبلة خلف القلعة البيضاء، لدعم نجاح واستقرار النادي.



وقال جعفر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة الزمالك: "الزمالك فريق كبير والفترة الماضية كان يمر بظروف صعبة ولكن الفترة الحالية يوجد استقرار إداري".



وتابع: "هذا الأمر الذى انعكس على أداء الفريق سواء من صفقات جديدة أو التعاقد مع مدير فني أجنبي".



واختتم: "عبدالله السعيد صفقة مميزة ومن أكثر اللاعبين اجتهادا ويقوم بواجبات دفاعية وهجومية ولاعب خط الوسط هو الأكثر مجهودا بين اللاعبين، وأتمنى أن يكون هناك منافسة قوية بين جميع لاعبي الزمالك".