نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة زد وإنبي بالدوري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق زد مع نظيره إنبي غدا الأثنين بالجولة الرابعة عشر من ضمن منافسات الدوري الممتاز.

تنطلق هذه المباراة غدا في تمام الساعة الرابعة عصرا اليوم الأثنين على ملعب ستاد القاهرة الدولي .

تنقل مباراة زد وإنبي عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الراعي الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن تشهد المواجهة بين «زد» وإنبى صراعا قويا على صدارة الدورى.

يسعي الفريقان لتحقيق الفوز في هذه المباراة وحصد النقاط الثلاث لتعزيز الفرصه فى صدارة جدول الدورى الذى يحتله الفريق البترولى بالفعل برصيد 23 نقطة، فيما يتأخر عنه «زد» بفارق نقطتين فقط فى مركز الوصافة.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري

الجمعة 23 فبراير

بلدية المحلة & سيراميكا..7 مساءً

الأحد 25 فبراير

فاركو & طلائع الجيش..4 عصرًا

الاتحاد السكندري & البنك الاهلى..7 مساءً

الاثنين 26 فبراير

الجونة & الاسماعيلى..4 عصرًا

زد اف سى & انبى..4 عصرًا

المقاولون العرب & المصري..7 مساءً

الخميس 29 فبراير

الزمالك ضد الداخلية – ستاد القاهرة – 7 مساءً

سموحة ضد فيوتشر إف سي – ستاد الإسكندرية – 7 مساءً.