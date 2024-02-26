نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الإسباني.. موعد مباراة جيرونا ضد رايو فاليكانو والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا استعداداته لمواجهة نظيره فريق رايو فاليكانو مساء اليوم الإثنين في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب جيرونا.

ويحتل فريق جيرونا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 56 نقطة، بينما يحتل فريق رايو فاليكانو المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة.

تشكيل جيرونا المتوقع ضد رايو فاليكانو

حراسة المرمى: باولو جازانيجا.

خط الدفاع: أرناو مارتينيز، خوانبي لوبيز، إريك جارسيا، ميجيل جوتيريز.

خط الوسط: أليكس جارسيا، إيفان مارتين، يانخيل هيريرا.

خط الهجوم: أرتيم دوفبيك، سافيو موريرا، فيكتور تسيهانكوف.

وتنقل أحداث مباراة جيرونا أمام نظيره فريق رايو فاليكانو مساء اليوم الإثنين في بطولة الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.