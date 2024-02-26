نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الإثنين 26/2/2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم 2023-2024 وذلك برصيد 65.

وكان فريق ريال مدريد عزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوزه في مباراة أمس الأحد أمام نظيره فريق إشبيلية بهدف نظيف.

ويلتقي فريق جيرونا مع نظيره فريق رايو فاليكانو في ختام مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم قبل انطلاق مباريات اليوم:-

1- ريال مدريد 65 نقطة

2- برشلونة 57 نقطة

3- برشلونة 56 نقطة

4- اتلتيكو مدريد 52 نقطة

5- اتلتيك بيلباو 49 نقطة

6- ريال بيتيس 42 نقطة

7- ريال سوسيداد 40 نقطة

8- لاس بالماس 36 نقطة

9- فالنسيا 36 نقطة

10- خيتافي 34 نقطة

11- اوساسونا 33 نقطة

12- الافيس 29 نقطة

13- فياريال 23 نقطة

14- رايو فاليكانو 25 نقطة

15- إشبيلية 24 نقطة

16- ريال مايوركا 24 نقطة

17- سيلتا فيجو 21 نقطة

18- قادش 18 نقطة

19- غرناطة 14 نقطة

20- الميريا 9 نقاط