نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الإثنين 26/2/2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينفرد النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم برصيد 16 هدف.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم قبل انطلاق مباريات اليوم الإثنين والموافق 26 من شهر فبراير الجاري.

ويلعب فريق جيرونا مع نظيره فريق رايو فاليكانو مساء اليوم الإثنين عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم قبل انطلاق مباريات اليوم الإثنين:-

1- بيلينجهام 16 هدف

2- مايورال 15 هدف

3- دوفبيك 14 هدف

4- بوديمير 13 هدف

5- موراتا 13 هدف