نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26/2/2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 26 من شهر فبراير الجاري، مواجهات من العيار الثقيل؛ سواء في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، أو بطولة الدوري الإيطالي في موسمه الحالي.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

الجونة ضد الإسماعيلي، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة أون تايم سبورتس 1



نادي زي ضد إنبي، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

المقاولون العرب ضد الجونة، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم

وست هام يونايتد ضد برينتفورد، في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، غبر قناة إن سبورتس 1 إتش دي.

موعد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

روما ضد تورينو، في تمام السابعة والنصف مساءًا بتوقيت عبر أبو ظبي الرياضية 1 بريميم إتش دي.

فيورنتينا ضد لاتسيو اليوم الإثنين في تمام العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 بريميم إتش دي

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الاتفاق ضد الهلال وتقام المباراة في تمام الرابعة مساء وتبث عبر السعودية الرياضية 1 إتش دي.

الاتحاد ضد الوحدة وتقام المباراة في تمام السابعة مساء وتبث عبر السعودية الرياضية 1 إتش دي

مباريات الدوري الإسباني

جيرونا ضد رايو فاليكانو، في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة عبر بي إن سبورتس 3 إتش

