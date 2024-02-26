نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023/2024 قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقام مساء اليوم الإثنين الموافق 26 من شهر فبراير الجاري، مباريات من العيار الثقيل ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي، والتي تشهد صراع كبير بين الفرق على صدارة جدول الترتيب.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

الجونة ضد الإسماعيلي، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة أون تايم سبورتس 1

نادي زي ضد إنبي، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

المقاولون العرب ضد الجونة، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- إنبي 23 نقطة

2- زد إف سي 21 نقطة

3- بيراميدز 21 نقطة

4- الاتحاد السكندري 20 نقطة

5- المصري البورسعيدي 20 نقطة

6- طلائع الجيش 19 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 18 نقطة

8- سموحة 18 نقطة

9- الجونة 15 نقطة

10- الأهلي 14 نقطة

11- مودرن فيوتشر 14 نقطة

12- بلدية المحلة 13 نقطة

13- الزمالك 12 نقطة

14- البنك الأهلي 12 نقطة

15- الإسماعيلي 12 نقطة

16- المقاولون العرب 8 نقاط

17- الداخلية 8 نقاط

18- فاركو 7 نقاط