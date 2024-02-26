نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يرفض طلب زميله في ليفربول عقب التتويج بكأس الرابطة الإنجليزية.. طالع التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أبدى النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، رفضه القاطع لطلب زميله في الفريق، وذلك خلال احتفالات الريدز بالتتويج ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية في موسمه الحالي.

ليفربول يتوج ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية

ونجح فريق ليفربول في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره تشيلسي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، ليتوج الريدز بشكل رسمي ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

محمد صلاح يرفض طلب إليوت عقب المباراة

وأوضحت شبكة "The Anfield Buzz"، خلال مقطع فيديو، عقب المباراة، أن هارفي إليوت نجم فريق ليفربول، كان يرغب في أن يمسك زميله محمد صلاح الكأس من أجل الاحتفال معهم باللقب، ولكنه رفض

وأشارت الشبكة، أن محمد صلاح قال لإليوت: "الفضل كله لك، أنت فعلتها، هذا لك أنت".

والجدير بالذكر أن محمد صلاح لم يشارك مع فريق ليفربول في مباراة تشيلسي، بنهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بسبب الإصابة، التي تعرض لها في لقاء برينتفورد ببطولة الدوري الإنجليزي.