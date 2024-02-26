نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة لذوي القدرات الخاصة برعاية "تركي آل الشيخ" على هامش قمة الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن مسابقة لذوي القدرات الخاصة لحضور نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في السعودية.

وأعلنت صفحة برنامج جمهور التالتة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن مسابقة لذوي القدرات الخاصة لحضور نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في السعودية برعاية المستشار تركي آل الشيخ تعرض خلال البرنامج.

وكان رئيس هيئة الترفيه السعودية، قد أعلن عن مكافأة إضافة للفريق الفائز بلقب كأس مصر بين الأهلي والزمالك، في لقاء القمة المرتقب يوم 8 مارس بالمملكة.

500 ألف دولار جائزة إضافية لبطل كأس مصر

كتب تركي آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لعمق العلاقه بين المملكه العربية السعودية وجمهورية مصر الشقيقه ولمحبتنا وتقديرنا لأهلنا في مصر الغالية”.

تابع: “ولحماسنا لمباراة الكأس ولتاريخ الأهلي والزمالك فإن موسم الرياض يقدم جائزة إضافية للفريق الفائز قدرها 500 ألف دولار واليوم طرح التذاكر استعدوا”.

ويحصل الفائز بلقب كأس مصر على 450 ألف دولار، بالإضافة لـ500 ألف المقدمة من موسم الرياض، بينما الوصيف سيحصل على مبلغ 200 ألف.

ويحتضن ملعب “الأول بارك” في الرياض، العاصمة السعودية، مباراة نهائي مسابقة كأس مصر والتي تجمع بين الغريمين التقليديين الأهلي والزمالك، يوم 8 مارس المقبل.