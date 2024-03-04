عاجل.. 9 لاعبين مستبعدين من قائمة الزمالك أمام الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - يغيب 9 لاعبين بارزين عن قائمة الزمالك، لمواجهة الأهلي المرتقبة في نهائي كأس مصر، يوم 8 مارس الجاري، في السعودية.

ويستعد فريق الزمالك، لملاقاة الأهلي في نهائي كأس مصر، يوم الجمعة 8 مارس، على استاد “الأول بارك” في العاصمة السعودية، الرياض.

غيابات الزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس مصر

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك، عن قائمة الفريق الأبيض المغادرة إلى السعودية استعدادًا لخوض مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي.

وجاءت غيابات قائمة الزمالك، على النحو التالي: “ياسر حمد، تيرافيس موتيابا، زياد كمال، مهاب ياسر ومحمد عاطف، سيف فاروق جعفر” لأسباب فنية.

ويخسر فريق الزمالك، جهود الثلاثي محمود حمدي “الونش” وإبراهيما نداي ومحمد عبد الشافي للإصابة.