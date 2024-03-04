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أحمد جودة - القاهرة - تعرض مهاجم ساسولو والمنتخب الإيطالي، دومينيكو بيراردي، لإصابة خطيرة في مباراة الجولة 27 من الدوري الإيطالي أمام فيرونا، والتي انتهت بهزيمة فريقه بنتيجة 0:1.

وفقًا لـ " نيكولو شيرا " فقد تم تشخيص إصابته بتمزق في وتر العرقوب، مما سيؤدي إلى غيابه عما تبقى من الموسم في النادي بالإضافة إلى بطولة أمم أوروبا 2024.

ضربة قوية للمنتخب الإيطالي قبل اليورو

ولعب بيراردي مع المنتخب الإيطالي في بطولة أمم أوروبا 2020، حيث قدم تمريرة حاسمة واحدة في 6 مباريات، بما في ذلك المباراة النهائية ضد المنتخب الإنجليزي، حيث لعب لمدة 65 دقيقة.

طوال مسيرته مع المنتخب الإيطالي، سجل 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في 26 مباراة.

وفي الموسم الحالي، سجل 9 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في 17 مباراة مع ساسولو.

وبعد 27 جولة، يحتل الفريق المركز 19 في ترتيب الدوري الإيطالي، وهو معرض لخطر الهبوط من الدرجة الأولى في نهاية هذا الموسم.

