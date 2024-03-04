نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا يتوقف.. ميسي يُحطم رقمًا قياسيًا جديدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل مهاجم إنتر ميامي، ليونيل ميسي، هدفين في مباراة الجولة الثالثة من الدوري الأمريكي أمام أورلاندو سيتي، والتي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 5-0.

ميسي يبصم على رقم مميز

ووفقًا لشبكة "أوبتا للإحصائيات " فإن الأرجنتيني البالغ من العمر 36 عامًا لديه الآن 500 هدف سجلها في البطولات المحلية مع الأندية طوال مسيرته: 474 في الدوري الإسباني، و22 في الدوري الفرنسي، و4 في الدوري الأمريكي.

بالإضافة إلى ذلك، شارك ليونيل ميسي في 891 مباراة على مستوى الأندية في جميع البطولات الرسمية، وسجل 722 هدفًا وقدم 345 تمريرة حاسمة.

وفي وقت سابق، علق ميسي على حظوظ فريقه في الفوز بالدوري الأمريكي: "على الرغم من الضغوط التي نواجهها، فإننا نتفهم أننا بنينا فريقًا سينافس على الفوز بالدوري الأمريكي ".

وأضاف:" نعلم أن الطريق طويل، وقد بدأ للتو، لكن الواقع هو: لدينا فريق جاهز للقتال، وسنكون جزءًا منه ".