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أحمد جودة - القاهرة - تتجه إدارة نادي باريس سان جيرمان نحو متابعة المكافأة المتوقعة للنجم كيليان مبابي في حال انتقاله إلى ريال مدريد.

باريس سان جيرمان يضع عينه على مكافأة ريال مدريد لمبابي

ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، وقد أعلم اللاعب الفرنسي إدارة النادي بنيته المغادرة بشكل مجاني.

وتشير التقارير إلى أن مبابي قد وافق بالفعل على انضمامه لريال مدريد وعلى عقد يمتد حتى عام 2029.

حسب صحيفة "آس"، فإن مبابي وافق في أغسطس الماضي على التنازل عن مبلغ 80 مليون يورو من مكافآت الولاء مع باريس سان جيرمان، بهدف المشاركة في المباريات.

مع ذلك، لا يرى باريس سان جيرمان أن هذا الاتفاق كافٍ للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن رحيل مبابي.

من المتوقع أن يتخلى مبابي أيضًا عن نسبة من مكافأة التوقيع التي سيحصل عليها من ريال مدريد لصالح باريس سان جيرمان، والتي قد تصل إلى 100 إلى 150 مليون يورو.

تسعى الإدارة ومبابي إلى التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الجوانب المادية قبل عقد مؤتمر صحفي مشترك في "حديقة الأمراء" لإعلان رحيل اللاعب عن باريس سان جيرمان بعد انتهاء مشوار الفريق في دوري الأبطال.