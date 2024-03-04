نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب سيريس السويدي.. وسام أبو علي أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى الجهاز الفني والطبي للنادي الأهلي، نبأ صادم بعد شكوى مهاجم الفريق الفلسطيني وسام أبو علي، بشعوره ببعض الالام في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في المران الأخير للفارس الأحمر.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، يجهز أبو علي ليكون المهاجم الأساسي للفريق في مواجهة القمة القادمة أمام نادي الزمالك.

- شوبير يتحدث عن إصابة أبو علي

وأكد «شوبير» في برنامجه «مع شوبير»، على راديو «أون سبورت»:" يوجد قلق داخل الجهاز الفني للأهلي بسبب وسام أبو علي، عقب إصابته إصابته، بعد شعوره بإجهاد في العضلة الخلفية خلال تدريب الفريق الأخير".

وتابع:" التدريب الذي كان يخوضوه وسام مع فريقه السابق سيريس السويدي، مختلف عن التدريب الذي يخضع له في الأهلي حاليا".

وأختتم حارس مرمى منتخب مصر الأسبق:" وسام أبو علي أصبح لاعبا مهما للجهاز الفني، ويعول عليه في المباريات المقبلة لقيادة هجوم الفريق".

ومن المقرر أن تلعب مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر، مساء يوم الجمعة القادم الموافق 8 مارس الجاري في المملكة العربية السعودية.

