إيهاب جلال يدرس المقاولون العرب بالفيديو قبل مواجهة الفريقين في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - يدرس ايهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي نادي المقاولون العرب بالفيديو قبل مواجهة الفريقين في دوري نايل.

ويأتي ذلك لمعرفة نقاط القوة والضعف لنادي المقاولون العرب قبل مواجهة المقاولون العرب والإسماعيلي في دوري نايل.

يواصل النادي الإسماعيلي تدريباته مساء اليوم على ملعب الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في دوري نايل.

وخسر الإسماعيلي من نظيره بلدية المحلة بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشر من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الإسماعيلي والمقاولون العرب في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ستاد المقاولون العرب.

