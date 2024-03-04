عاجل.. الإصابة تداهم 3 لاعبين في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بنهائي الكأس

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الكرة الأول بنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية تلك التي تجمعه بفريق نادي الزمالك على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية لحساب مباريات نهائي كأس مصر 2023.

الإصابة تداهم 3 لاعبين في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بنهائي الكأس

ويعاني المارد الاحمر قبل تلك المواجهة من إصابات قوية تتمثل في ثلاثة لاعبين وهم طاهر محمد طاهر الذي اشتكى خلال الايام القليلة الماضية من بعض الآلام الخفيفة خلال المران.

في الوقت الذي اشتكى فيه امام عاشور من بعض الانزعاجات على مستوى العضلة الخلفية لكنها لن تعوقه عن المشاركة في الديربي.

ولا تقتصر الاصابات التي يعاني منها لاعبوا النادي الاهلي على الثنائي فحسب بل اشتكى مروان عطية من اصابة على مستوى العضلة الضامة.

وتقام المباراة بين الفريقين يوم الجمعة القادمة عند حلول الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.