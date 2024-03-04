نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الأندية تحدد مواعيد 3 مباريات لـ بيراميدز بعد توديع دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت لجنة المسابقات، تعديلًا على مباريات فريق بيراميدز بعدما تأكد خروجه من بطولة دوري أبطال إفريقيا وذلك يشمل ثلاث جولات في دوري nile 2023-2024.

وتقرر إقامة مباريات بيراميدز الثلاثة في المواعيد التالية:

تقام مباراة الداخلية وبيراميدز في الجولة الـ16 يوم الأحد 10 مارس على ستاد السلام في تمام الرابعة عصرًا.

ويواجه بيراميدز نظيره طلائع الجيش في الجولة الـ17 على ملعب الدفاع الجوي يوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل في تمام الساعة 9:30.

ويخوض الجونة مباراة بيراميدز المؤجلة من الجولة الـ8 يوم الإثنين 8 أبريل على ستاد خالد بشارة في تمام 9:30 مساءً

القنوات الناقله لمباريات بيراميدز في دوري نايل

تنقل مباريات بيراميدز في دوري نايل على قنوات أون تايم سبورت المالكة لحقوق مباريات دوري نايل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.