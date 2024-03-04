نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الإنجليزي.. جوارديولا يشيد بأداء فودين وأرقام هالاند القياسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد تسجيله ثنائية العودة أمام مانشستر يونايتد في "ديربي ماشستر"، أكد المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، أن لاعب الفريق فيل فودن أحد أفضل لاعبي "البريميير ليغ".

قال غوارديولا في تصريحات له عقب اللقاء:" أشعر دائمًا في جلسات التدريب أن فودين سيسجل في المباراة اللاحقة، وهو ما يتحقق دائما، هو لاعب يعيش ليلعب كرة القدم، دائمًا ما يسجل الأهداف، والآن يفوز بالمباريات".

وعن إضاعة إيرلينغ هالاند لفرصة سهلة للتسجيل خلال اللقاء، أوضح: "لديه الحق في إضاعة الفرص، نظرًا لسجله الرائع في التسجيل، سجل 28 هدفًا في 31 مباراة هذا الموسم، و80 هدفًا في 84 مباراة عمومًا، وسجل هدفًا ثالثًا على يونايتد ليؤكد الفوز".

وحسم مانشستر سيتي " الديربي" أمام جاره يونايتد 3-1، ليبقي على فارق النقطة بينه وبين ليفربول.

وشهد اللقاء تسجيل الإنجليزي فيل فودين لهدف العودة بعد التأخر أمام يونايتد بهدف ماركوس راشفورد، ثم هدف التقدم، قبل أن يضيف النرويجي إيرلينغ هالاند الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ورفع فيل فودين رصيد أهدافه هذا الموسم مع مانشستر سيتي إلى 11 هدفًا، ليأتي ثامنًا في جدول ترتيب هدافي المسابقة، محققًا أفضل حصيلة تهديفية له في موسم واحد، كما وصل إلى الهدف السادس في 9 مواجهات خاضها أمام مانشستر يونايتد، فيما وصل إلى الهدف 17 هذا الموسم مع السيتي في جميع المسابقات.

وواصل هالاند صدارته لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي بالوصول إلى الهدف رقم 18 هذا الموسم.

وتلقى مانشستر سيتي دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة كوبنهاغن الدنماركي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وفاز 3-1 ذهابًا، وقبل لقاء القمة الأسبوع المقبل أمام ليفربول بالجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبتسجيله 3 أهداف وصل مانشستر سيتي إلى المباراة رقم 55 على ملعبه، التي يسجل خلالها أهدافًا، ليعادل الرقم القياسي الذي حققه بين يناير 2012، ويناير من 2014.