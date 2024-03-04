نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مُتهم بالخيانة".. باريس تضرب كيليان مبابي في مقتل بسبب ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستمر الحديث طويلا عن اللاعب الفرنسي كيليان مبابي ورحيله المنتظر عن صفوف فريق باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد انتهاء عقده رسميا رفقة العملاق الباريسي.

ويحاول مسؤولو الفريق مؤخرا، الوصول إلى اتفاق جديد مع اللاعب لمد عقده، حار لا يرحل مجانا هذا الصيف.

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وفجر مصدر مقرب لصحيفة ليكيب الفرنسية، أن اللاعب يواجه الآن بعض الاتهامات بالخيانة، خاصة وأنه لم يوافق على طلب الخليفي وذلك ما لا يحدث أن يتم رفض أمر له.

وتابع:" الخليفي دائما ما يحصل على كل ما يخطط له ولكن الأمر اختلف مع كيليان ورفضه كان بمثابة إهانة وخيانة له.

على جانب آخر، اقترب اللاعب الفرنسي من ارتداء قميص نادي ريال مدريد الإسباني، خلال الموسم القادم بعد سنوات طويلة من المفاوضات.

