نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشافي يزعج شتيجن بتصريح مثير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى الألماني تير شتيجن حارس برشلونة، انزاعه من تصريح المدرب تشافي هيرنانديز الذي قال إن الفريق الكتالوني ينقصه بعض الطموح، عقب مباراة أتلتيك بلباو.

تناقض بين شتيجن وتشافي

لفت الصحفي جوان بوكي التابع لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى إن هناك تناقض صريح بين شتيجن ومدربه تشافي.

وأوضح بوكي، إن تشافي قال بعد مباراة أمس أنه فريقه يفتقر إلى الطموح، بينما انزعج شتيجن عندما تم سؤاله عما إذا كان هناك نقص بالطموح في الفريق أم لا.

وتعادل برشلونة مع أتلتيك بلباو دون أهداف، أمس الأحد، على ملعب “سان ماميس” في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ27 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل فريق برشلونة، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، متأخرًا بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد متصدر الجدول.