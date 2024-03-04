منتخب مصر الأولمبي يواجه الإمارات فى افتتاح بطولة غرب آسيا ويستدعي 4 محترفين

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أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا الخامسة تحت 23 سنة لكرة القدم، عن وقوع منتخب مصر الأوليمبي مع نظيره الإماراتي في المجموعة الثالثة.

مصر تواجه الإمارات في افتتاح بطولة غرب آسيا

تستضيف السعودية البطولة الودية الدولية فى الفترة من 18 إلى 26 مارس الجاري ويشارك فيها المنتخب الأوليمبي ضمن استعداداته لأولمبياد “باريس 2024”.

ويقام نظام بطولة اتحاد غرب آسيا، فى الدور التالى بصعود الفائزون الأربعة إلى الدور قبل النهائي لتحديد البطل وأصحاب المراكز المتقدمة، حيث يلعب الفائز من لقاء مصر والامارات مع الفائز من المجموعة الرابعة استراليا أو العراق بينما يلعب الخاسرون على المراكز من الخامس إلى الثامن.

وينتظم المنتخب الأوليمبي فى معسكره بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية اعتبارا من يوم 14 مارس على أن يغادر القاهرة يوم 18 مارس وقال محمود حرب المدير الإداري إن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني استقر على استدعاء 4 من اللاعبين المحترفين وهم: إياد العسقلانى وعمر فايد ومصطفى اشرف وبلال مظهر.

وأسفرت قرعة البطولة كاملة عن وقوع كوريا الجنوبية مع تايلاند فى المجموعة الثانية والسعودية مع الأردن فى المجموعة الأولى واستراليا مع العراق فى المجموعة الرابعة.