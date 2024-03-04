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أحمد جودة - القاهرة - لا تفوت فرصة مشاهدة مباراة النصر والعين اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة دوري أبطال آسيا مع تردداتها

اليوم قمة حاسمة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حيث يواجه النصر السعودي نظيره العين الإماراتي على ملعب هزاع بن زايد في دولة الإمارات.

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لا تفوت فرصة مشاهدة مباراة النصر والعين اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة دوري أبطال آسيا مع تردداتها

قمة نارية في دوري أبطال آسيا: النصر السعودي يواجه العين الإماراتي

يدخل النصر المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه على الفيحاء في دور الـ16 بنتيجة 3-0 مجموع المباراتين، بينما تأهل العين لهذا الدور على حساب ناساف بنتيجة 2-1.

وتتزايد معدلات البحث عن موعد مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة مباشر اليوم، حيث يترقب عشاق كرة القدم العربية هذه المواجهة المرتقبة.

ويسعى كل من الفريقين لتحقيق الفوز في مباراة الذهاب لتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتعد هذه المباراة هي الأولى من نوعها بين الفريقين في دوري أبطال آسيا بالأدوار الإقصائية، علمًا بأن الفريقين التقيا في دور المجموعات من نسخة 2020، وفاز النادي السعودي بأرضه، ونظيره الإماراتي على أرضه أيضًا.

وتعتبر مباراة اليوم بمثابة اختبار حقيقي لقدرات الفريقين، حيث يمتلك كل منهما مجموعة من اللاعبين المميزين القادرين على صنع الفارق.

موعد مباراة النصر والعين



تُقام مباراة النصر والعين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا اليوم الاثنين 4 مارس 2024، في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 7:00 مساء بتوقيت السعودية، والساعة 8:00 مساء بتوقيت الإمارات.

و ستُقام المباراة على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

القنوات الناقلة لمباراة العين ضد النصر في دوري أبطال آسيا

تُعد مجموعة قنوات بين سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال آسيا هذا العام، وبالتالي هي القناة الناقلة لمباراة العين ضد النصر.

ترددات القنوات الناقلة

القناة التردد القمر beIN Sports AFC 11747 عربسات SSC SPORT 1 HD 11919 عربسات SSC SPORT 5 HD 12073 عربسات

المعلقون على المباراة