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أحمد جودة - القاهرة - لم يحقق سيلتا فيغو، الذي يحل ضيفًا على ريال مدريد يوم الأحد المقبل في الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم، الفوز على أرض سانتياغو برنابيو في البطولة المحلية منذ 18 عامًا، حين انتصر على "الملكي" في عقر داره بهدفين دون رد تحت قيادة المدرب آنذاك فرناندو فاسكيز.

ومنذ ذلك الحين، تواجه الفريقان 11 مرة في العاصمة الإسبانية ضمن منافسات "الليغا"، وحقق خلالها سيلتا تعادلًا واحدًا كان في موسم 2019-2020 تحت إمرة المدرب أوسكار غارسيا جونينت.

منذ 18 عاما.. سيلتا فيجو يواجه عقدة البرنابيو

وفي تلك المباراة، تقدم فيدور سمولوف أولًا في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، قبل أن يتمكن الريال، تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان آنذاك، من إدراك التعادل عبر توني كروس ثم التقدم بفضل سرجيو راموس، لكن قبل خمس دقائق من انتهاء المباراة، تعادل الضيوف مرة أخرى بهدف من توقيع سانتي مينا.

ويعود تاريخ آخر فوز حققه سيلتا فيغو في قلعة سانتياغو برنابيو، إلى موسم 2016-2017، لكن في بطولة كأس ملك إسبانيا، حين فاز على أرض "الملكي" 2-1 في ذهاب ربع النهائي.

