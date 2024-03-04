التعادل يحسم مواجهة برشلونة وبلباو

التعادل يحسم مواجهة برشلونة وبلباوخيم التعادل السلبي على مواجهة أتلتيك بلباو وضيفه برشلونة، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ولم تنجح محاولات الفريقين طوال 90 دقيقة في هز الشباك، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

وأهدر برشلونة فرصة الصعود للمركز الثاني، بعدما رفع رصيده إلى 58 نقطة، بفارق نقطة خلف جيرونا، فيما يتصدر ريال مدريد ترتيب المسابقة برصيد 66 نقطة، الذي تعادل مع فالنسيا 2-2.

على الجانب الأخر، رفع أتلتيك بلباو رصيده إلى 50 نقطة في المركز الخامس، على بعد خمس نقاط فقط خلف أتليتكو مدريد صاحب المركز الرابع.