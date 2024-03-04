نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الإصابة تبعد نجم برشلونة عن الملاعب لمدة شهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، عن مدة غياب نجم برشلونة بعد إصابته في مباراة أتلتيك بلباو، يوم أمس الأحد، في بطولة الدوري الإسباني.

دي يونج يغيب فترة تزيد عن شهر

تعرض الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة، لإصابة قوية خلال مشاركته أمام أتلتيك بلباو، حيث غادر ملعب “سان ماميس” في تبديل اضطراي بالدقيقة “26”.

وحسب التقارير الإعلامية فإن فرينكي دي يونج قد تعرض لإصابة بإلتواء في الكاحل الأيمن، وسيغيب عن الملاعب لمدة قد تزيد عن شهر.

وتصل فترة ابتعاد فرينكي دي يونج، عن مباريات فريق برشلونة نظير الإصابة، لـ4 أو 5 أسابيع تقريبًا.

وتعد إصابة فرينكي دي يونج، ضربة موجعة لكتيبة تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، خاصةً أنه من العناصر التي يتم الاعتماد عليها في مباريات الموسم الجاري.

يشار إلى إن فريق برشلونة قد تعادل سلبيًا مع أتلتيك بلباو، أمس الأحد، في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني.