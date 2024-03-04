مفاجأت نيمار لا تنتهي.. ساحر البرازيل يفاجئ جماهير الهلال

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أحمد جودة - القاهرة -

تنتظر جماهير وعاشقي نادي الهلال السعودي، موعد عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من جديد للظهور مع الزعيم الأزرق، بعد إصابته الأخيرة بالرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب بلاده.

وابتعد نيمار عن تشكيل الهلال في الأشهر الماضية، بسبب خضوع لجراحة الرباط الصليبي وخوض برنامج تأهيلي خاص للاعب.

- نيمار يفاجئ جماهير الهلال

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي مؤخرا بيانا رسميا يكشف قيه موعد عودة نيمار إلى المملكة العربية السعودية، لاكمال برنامجه التأهيلي تحت إشراف مشترك من طبيب الفريق والمنتخب البرازيلي.

وأكد نيمار في تصريح له:" أنا اتدرب بجهد وخطوة خطوة سأعود في أسرع وقت".

ويذكر أن انضم نجم منتخب البرازيل إلى صفوف العملاق السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة اقتربت قيمتها من 90 مليون يورو.

