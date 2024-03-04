تشكيل النصر السعودي أمام العين الاماراتي اليوم الإثنين في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق العين الإماراتي مع نظيره النصر السعودي اليوم الإثنين على ملعب هزاع بن زايد، في ذهاب دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، والمقرر انطلاقها في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية والسادسة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت الإمارات.

وكان قد تأهل أصحاب الأرض إلى هذه المرحلة بعد فوزهم بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين على ناساف في دور الـ16، بينما سجل الضيوف ثلاثة أهداف في مرمى الفيحاء في مباراتي الذهاب والإياب ليتأهلوا إلى هذا الدور.

فريق النصر مليء بالنجوم ويتكون من لاعبين يتمتعون بخبرة كبيرة كما أنهم لم يخسروا حاليًا في دوري أبطال آسيا هذا الموسم مما يجعلهم أحد المرشحين للمنافسة على اللقب.

ومع ذلك، يقدم أصحاب الأرض مستوى مميز في الفترة الأخيرة وسيحاولون تقديم مباراة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية في وسط جماهيرهم قبل مباراة الإياب في السعودية.

وغاب هداف العين في هذه المسابقة، كودجو فودوه لابا، عن آخر مباراة له في الدوري بعد خروجه بسبب الإصابة في المباراة السابقة.

ومن المتوقع أن يقود جوسنا إيبيفاني لوليندو الخط الأمامي مرة أخرى في غيابه بينما من المتوقع أن يعود سفيان رحيمي، الذي حصل على راحة في المباراة الأخيرة، إلى التشكيلة الأساسية اليوم الاثنين.

ولا يزال النصر دون ثلاثة من حراس مرمى الفريق الأول، مع غياب ديفيد أوسبينا وراغد النجار بسبب الإصابة، بينما لا يزال نواف العقيدي يقضي عقوبة الإيقاف التي فرضها الاتحاد السعودي لكرة القدم، مما يترك وليد عبد الله للاستمرار في مركز حراسة المرمى.

كريستيانو رونالدو، الذي غاب عن مباراة الدوري يوم الخميس بسبب الإيقاف، سيعود لهذه المباراة، ليقود الهجوم.

وسيلعب الثلاثي ساديو ماني وأوتافيو وتاليسكا خلف البرتغالي لتقديم الدعم.

كيف سيكون تشكيل النصر أمام العين بدوري الأبطال؟



تشكيل النصر أمام العين يشغل الكثير من الجماهير المحبة للكرة الأسيوية والتي تترقب مشاهدة قوية.

واستقر الجهاز الفني للفريق السعودي على تشكيل النصر أمام العين في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل النصر أمام العين على النحو التالي:

في حراسة المرمى: عبد الله.

خط الدفاع: بوشال، العامري، لابورت، تيليس.

خط الوسط: الخيبري، بروزوفيتش؛ تاليسكا ماني، أوتافيو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

بينما من المتوقع أن يبدأ العين المباراة بتشكيل يضم كل من:

في حراسة المرمى: عيسى.

خط الدفاع: تراوري، الهاشمي، كوماري، إريك.

خط الوسط: بارك، البلوشي؛ أتزيلي، روميرو، رحيمي.

خط الهجوم: لوليندو.